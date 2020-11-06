В Ромодановском районе 20-летнего парня осудили за угон транспортных средств

В Ромодановском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в угоне транспортных средств.

В августе нынешнего года 20-летний житель указанного района, желая помочь знакомым, личный автомобиль которых застрял в поле, зашел на территорию лесопилки и завел находящийся там трактор, но врезался в бревна, не сумев удержать контроль над управлением. Затем парень решил воспользоваться грузовиком, который вернул обратно, оказав помощь друзьям.

Решением суда в отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф