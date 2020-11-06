В Атяшевском районе горела баня

В Атяшевском районе произошло возгорание бани.

Указанное происшествие произошло ранним утром 5 ноября на территории села Пилесево. Возле дома №89, расположенного по адресу – улица Горького, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 32 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru