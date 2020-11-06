В Рузаевке сотрудница финансовой организации стала жертвой мошенника

В Рузаевке местная жительница стала жертвой неизвестного мошенника.

Некоторое время назад 32-летней жительнице Рузаевки, работающей в финансовой организации, позвонил неизвестный гражданин, представившийся генеральным директором фирмы, сотрудницей которой является горожанка. Якобы директор заявил, что курьер должен привезти баннеры и стенд для наружной рекламы предприятия, но оплату за товар необходимо перевести ему безналичным платежом. Пострадавшая не заподозрила обман, поскольку ранее с представителями головного офиса, находящимися в Нижнем Новгороде, не общалась. Следуя указаниям незнакомца, женщина перечислила на указанный им номер через банкомат 29 тыс. рублей. После этого горожанка позвонила местному руководителю и сообщила о поставке баннеров. Последний пояснил, что фирма на самом деле ничего не заказывала.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф