Полицейские изъяли наркотики у жителя Ичалок

В Ичалках сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у местного жителя.

Наркотики были обнаружены в одной из комнат и на чердаке принадлежащего 35-летнему гражданину дома в деревне Атманка, а также в надворной постройке, расположенной на придомовой территории в селе Ичалки, где проживает мужчина. Была изъята марихуана и конопля общим весом 1,43 кг.

Мужчина пояснил, что нарвал дикорастущее растение около своего сарая в деревне Атманка, после чего высушил, часть измельчил и оставил на хранение дома для личного употребления.

В отношении 35-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф