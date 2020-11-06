В Саранске горел дачный домик

В Саранске произошло возгорание дачного домика.
В ночь на 6 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 70 лет Октября. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит дачный домик. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 7 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания дачного домика в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru