В Саранске горел дачный домик

В Саранске произошло возгорание дачного домика.

В ночь на 6 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 70 лет Октября. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит дачный домик. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 7 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания дачного домика в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru