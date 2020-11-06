В Лямбирском районе произошел пожар в жилом доме

В Лямбирском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Происшествие произошло ранним утром 6 ноября в населенном пункте Берсеневка. Огонь вспыхнул в жилом доме №30, расположенном по адресу – улица Совхозная. Пламя повредило кухню на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru