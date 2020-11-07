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Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Саранска.

Фейсханов Руслан Фатихович 1980 года рождения, являющийся жителем Саранска, вечером 7 октября нынешнего года ушел из своего дома, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в толстовку серого цвета, болоньевую безрукавку черного цвета, джинсы темно-синего цвета и кроссовки черного цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф