Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Саранска.

Фейсханов Руслан Фатихович 1980 года рождения, являющийся жителем Саранска, вечером 7 октября нынешнего года ушел из своего дома, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в толстовку серого цвета, болоньевую безрукавку черного цвета, джинсы темно-синего цвета и кроссовки черного цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф