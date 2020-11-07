В Зубово-Полянском районе произошел пожар в жилом доме

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Ранним утром 6 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Ударный. Огонь вспыхнул в жилом доме №6, расположенном по адресу – улица Молодежная. Пламя повредило две квартиры на площади 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горел дачный домик.

Источник: 13.mchs.gov.ru