Безработный житель Саранска подозревается в угоне автомобиля

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении безработного местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 30-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, погостив у своего знакомого, проживающего в Октябрьском районе города, вышел из подъезда, будучи в тот момент пьяным, и обратил внимание на подъехавший автомобиль. Водитель транспортного средства, увлекшись телефонным разговором, вышел из салона, забыв закрыть двери и забрать ключи из замка зажигания. Подозреваемый, воспользовавшись данным обстоятельством, сел за руль автомобиля и отправился к себе домой. Транспортное средство было найдено стражами порядка у дома 30-летнего горожанина.

Безработный житель Саранска признал свою вину, а совершенное преступление объяснил влиянием алкоголя.

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Источник: 13.мвд.рф