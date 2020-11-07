В Мордовии полицейские выявили факт незаконного отстрела оленя

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Пензенской области, который подозревается в незаконном отстреле оленя.

В ночь на 2 ноября в районе села Тарханская Потьма Зубово-Полянского района сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль марки «Рено», водитель которого, проигнорировав требование об остановке, продолжил движение. Стражами порядка было принято решение о преследовании машины. В определенный момент водитель иномарки потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился житель Пензенской области 1965 года рождения. При осмотре транспортного средства была обнаружена окровавленная туша оленя и две единицы зарегистрированного огнестрельного оружия.

Отрицать свою причастность к отстрелу дикого животного житель Пензенской области не стал.

В отношении охотника было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф