В Саранске 21-летний парень сдал в ломбард арендованную игровую приставку

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что 21-летний житель Саранска взял в аренду у ранее незнакомого 28-летнего гражданина на пять дней игровую приставку. Парень заплатил владельцу консоли 500 рублей за один день, пообещав по возвращении отдать остальные деньги. В тот же день молодой человек сдал приставку в ломбард, получив за это 10 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф