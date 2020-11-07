Жителя Саранска осудили за кражу денег с чужой банковской карты

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже денежных средств с чужой банковской карты.

В июле нынешнего года 33-летний житель Саранска возле магазина нашел утерянную законным владельцем банковскую карту. О своей находке в полицию и администратору торгового заведения горожанин сообщать не стал. Используя чужую банковскую карту, мужчина расплатился за продукты в нескольких магазинах Саранска.

Решением суда в отношении 33-летнего горожанина была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф