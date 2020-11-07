В Мордовии предпринимателя осудили за незаконное использование товарного знака

В Ичалковском районе суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в незаконном использовании товарного знака.

В феврале нынешнего года указанный предприниматель приобрел у неустановленного лица четыре контрафактные мужские куртки, маркированные товарным знаком FILA, обладателем исключительных прав на который является компания FILA LUXEMBOURG Sarl.

В результате упомянутых действий компании FILA LUXEMBOURG Sarl был причинен материальный ущерб на сумму 13740 рублей.

Решением суда в отношении предпринимателя была избрана мера наказания в виде 120 часов обязательных работ.

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Источник: epp.genproc.gov.ru