Владимир Волков провел рабочее совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочее совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса республики.

В ходе указанного совещания обсуждались предварительные итоги работы аграриев в текущем году и планы на перспективу.

В этом сельскохозяйственном сезоне Мордовия собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур – 1,713 млн тонн, что на 350 тыс. тонн больше, чем в 2019 году. Средняя урожайность составила 36,7 центнера с гектара. Владимир Волков подчеркнул, что получить рекордный урожай удалось за счет грамотной работы растениеводов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров доложил главе республики, что хорошая основа заложена и под урожай будущего года. Было посеяно 184 тыс. га озимых культур.

Также было отмечено, что по производству яиц, мяса и молока в расчете на одного жителя Мордовия традиционно занимает лидирующие позиции в России.

Кроме того, во время совещания обсуждались вопросы государственной поддержки сельхозпроизводителей, включая закупку удобрений и техники, льготного кредитования, а также реализации инвестиционных проектов.

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Источник: e-mordovia.ru