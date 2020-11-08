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Владимир Волков провел рабочее совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса Мордовии

Владимир Волков провел рабочее совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочее совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса республики.

В ходе указанного совещания обсуждались предварительные итоги работы аграриев в текущем году и планы на перспективу.

В этом сельскохозяйственном сезоне Мордовия собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур – 1,713 млн тонн, что на 350 тыс. тонн больше, чем в 2019 году. Средняя урожайность составила 36,7 центнера с гектара. Владимир Волков подчеркнул, что получить рекордный урожай удалось за счет грамотной работы растениеводов.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров доложил главе республики, что хорошая основа заложена и под урожай будущего года. Было посеяно 184 тыс. га озимых культур.

Также было отмечено, что по производству яиц, мяса и молока в расчете на одного жителя Мордовия традиционно занимает лидирующие позиции в России.

Кроме того, во время совещания обсуждались вопросы государственной поддержки сельхозпроизводителей, включая закупку удобрений и техники, льготного кредитования, а также реализации инвестиционных проектов.

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Источник: e-mordovia.ru