В Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у 21-летнего парня

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 21-летнего местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, стражами порядка был задержан 21-летний молодой человек, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 2,07 г.

Парень заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф