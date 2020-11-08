В Большеберезниковском районе сгорела заброшенная баня

В Большеберезниковском районе пожар уничтожил заброшенную баню.

Днём 7 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пермиси, где на одной из улиц загорелась заброшенная баня. Пламя уничтожило постройку на площади, составляющей 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru