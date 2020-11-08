В Саранске разыскиваются подозреваемые в краже денег с банковской карты

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются мужчина и женщина, которые подозреваются в краже денежных средств с чужой банковской карты.

По предварительной информации, 31 октября неизвестные мужчина и женщина в магазине, расположенном по адресу – улица Комарова, расплатились найденной банковской картой за сигареты.

Мужчина был одет в куртку черного цвета с подворотником серого цвета, джинсы темно-синего цвета, шапку черного цвета и кроссовки того же цвета. Женщина была одета в куртку серого цвета, штаны черного цвета, шапку серого цвета и кроссовки белого цвета.

Все, кто что-либо знает о личностях и местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(987)6990097, 8(8342)29-77-88, 29-77-54, 29-77-91 или 102.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска.

Источник: 13.мвд.рф