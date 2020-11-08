В Рузаевском районе горел жилой дом

В Рузаевском районе произошло возгорание жилого дома.

Ранним утром 8 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Шишкеево. На улице 2-я Нижняя загорелся жилой дом №2. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 70 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru