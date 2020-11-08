Житель Торбеево нанес смертельный удар гражданину Киргизии

В Торбеево сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, по вине которого скончался мужчина.

Версия следствия гласит, что в ночь на 6 ноября 33-летний житель указанного населенного пункта, находясь на работе на мясокомбинате, поссорился со своим коллегой, которым являлся 56-летний гражданин Киргизии. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил оппонента в область лица, вследствие чего последний ударился о стену, а затем упал на кафельный пол.

Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть пострадавшего. Было установлено, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в результате падения.

Житель Торбеево был привлечен к уголовной ответственности. Свою вину мужчина не отрицает.

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Источник: mordovia.sledcom.ru