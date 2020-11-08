В Ичалковском районе загорелся жилой дом

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло в ночь на 8 ноября на территории деревни Инсаровка. На улице Первомайской загорелся жилой дом №3. Огонь распространился на площади, составляющей 70 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru