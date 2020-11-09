В Саранске обсудили ход проверок соблюдения масочно-перчаточного режима

Во время оперативного совещания, прошедшего 9 ноября в администрации Саранска, был обсужден в ход проверок соблюдения масочно-перчаточного режима в общественных местах.

В период со 2 по 6 ноября в городе было проверено 479 единиц общественного транспорта, вынесено 211 замечаний, составлено 4 протокола.

Также на минувшей неделе продолжались проверки такси. За время мониторинга было вынесено 32 замечания, за нарушение установленных профилактических мер на водителей составлено 2 протокола.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru