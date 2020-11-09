В школах Саранска вторая четверть началась в штатном режиме

В школах Саранска сегодня, 9 ноября, в штатном режиме стартовала вторая четверть.

Как сообщила на оперативном совещании в городской администрации начальник управления образования Оксана Шуляпова, вторая четверть завершится в конце декабря.

Оксана Шуляпова также отметила, что при входе в образовательные организации в обязательном порядке все проходят входной контроль – проводится термометрия, потоки максимально разведены.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru