В школах Саранска вторая четверть началась в штатном режиме

В школах Саранска сегодня, 9 ноября, в штатном режиме стартовала вторая четверть.
Как сообщила на оперативном совещании в городской администрации начальник управления образования Оксана Шуляпова, вторая четверть завершится в конце декабря.
Оксана Шуляпова также отметила, что при входе в образовательные организации в обязательном порядке все проходят входной контроль – проводится термометрия, потоки максимально разведены.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
Также читайте о том, что в Саранске обсудили ход проверок соблюдения масочно-перчаточного режима.
Источник: adm-saransk.ru