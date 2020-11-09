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Была проведена санитарная обработка здания ГУ МЧС РФ по Мордовии

Была проведена санитарная обработка здания ГУ МЧС РФ по Мордовии

Было обработано здание ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Были продезинфицированы кабинеты и рабочие места, также санобработке подвергли лестничные марши, места общего пользования, поручни и перила.

Для дезинфекции использовалось универсальное хлорсодержащее средство, предназначенное для борьбы с вирусами и бактериями. Это соединение оказывает разрушающее воздействие на вирусы в момент его нанесения.

Рассматриваемые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и защиту людей.

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Источник: 13.mchs.gov.ru