Была проведена санитарная обработка здания ГУ МЧС РФ по Мордовии

Было обработано здание ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Были продезинфицированы кабинеты и рабочие места, также санобработке подвергли лестничные марши, места общего пользования, поручни и перила.

Для дезинфекции использовалось универсальное хлорсодержащее средство, предназначенное для борьбы с вирусами и бактериями. Это соединение оказывает разрушающее воздействие на вирусы в момент его нанесения.

Рассматриваемые меры направлены на обеспечение общественной безопасности и защиту людей.

Также читайте о том, что в Саранске обсудили ход проверок соблюдения масочно-перчаточного режима.

Источник: 13.mchs.gov.ru