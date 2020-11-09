В УФСИН РФ по Мордовии неделя межрелигиозного диалога

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии была проведена неделя межрелигиозного диалога.

На протяжении недели с осужденными проводились лекции и беседы духовно-нравственного характера по разъяснению основ традиционных для России религий, а также викторины на знание основ христианства, ислама, иудаизма и буддизма.

На стендах наглядной агитации в отрядных звеньях была размещена информация об основах традиционных для России религиозных вероучений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su