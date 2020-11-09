В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошла деловая игра

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии в рамках дисциплины «Основы профессиональной деятельности сотрудников» было организовано проведение деловой игры по теме: «Действия учреждений УИС при возникновении чрезвычайных обстоятельств».
Слушатели учебного центра отработали тактику действий служебных нарядов и группировки, которые создаются для ликвидации массовых беспорядков на объектах уголовно-исполнительной системы.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su