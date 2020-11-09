В Саранске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса автобуса на пешеходном переходе.

Происшествие произошло днём 6 ноября на улице Веселовского. По предварительной информации, 54-летняя гражданка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В определенный момент на женщину совершил наезд автобус марки ПАЗ, за рулем которого находился 56-летний мужчина.

Пострадавшая получила различные травмы. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф