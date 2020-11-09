В Темникове в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 27-летняя девушка

В Темникове произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 27-летняя девушка.

Вечером 6 ноября возле дома №44, расположенного по адресу – улица Гагарина, 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено», совершая левый поворот на перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Хендай», в результате чего транспортные средства столкнулись. После этого вторую машину отбросило на автомобиль марки «Киа», уступавший дорогу другим транспортным средствам.

Пострадала 27-летняя пассажирка «Рено». Женщина доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф