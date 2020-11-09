В Рузаевке водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Рузаевке женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Указанное ДТП произошло вечером 6 ноября недалеко от дома №45, расположенного по адресу – улица Ленина. Автомобиль марки «Киа», за рулем которого находился 52-летний мужчина, совершил наезд на 57-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф