В Атюрьево произошел пожар в жилом доме

В Атюрьево пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Вечером 8 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Чапаева. Огонь вспыхнул в жилом доме №13. Пламя повредило матрас на площади, составляющей 1 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в жилом доме в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевском районе горел жилой дом. Во время данного пожара никто не пострадал.

Источник: 13.mchs.gov.ru