В Зубово-Полянском районе неизвестный автомобилист сбил пенсионерку

В Зубово-Полянском районе неизвестный водитель сбил пожилую женщину.
Происшествие произошло вечером 6 ноября на территории посёлка Явас. Возле дома №17, расположенного по адресу – улица Косарева, неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не была установлена, совершил наезд на 73-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.
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Источник: гибдд.рф