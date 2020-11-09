В Зубово-Полянском районе неизвестный автомобилист сбил пенсионерку

В Зубово-Полянском районе неизвестный водитель сбил пожилую женщину.

Происшествие произошло вечером 6 ноября на территории посёлка Явас. Возле дома №17, расположенного по адресу – улица Косарева, неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не была установлена, совершил наезд на 73-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Автомобилист скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

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Источник: гибдд.рф