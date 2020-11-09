В Атяшевском районе горела баня

В Атяшевском районе произошло возгорание бани.

Поздним вечером 8 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Козловка. Возле дома №12, расположенного по адресу – улица Мира, загорелась баня.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил внутреннюю отделку бани на площади 2 кв. м.

Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru