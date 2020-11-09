В Саранске водитель иномарки сбил насмерть пенсионера

В Саранске пенсионер погиб под колёсами иномарки.

Происшествие произошло вечером 6 ноября на территории Пролетарского района города. На улице Пролетарской 47-летний водитель автомобиля марки «Ниссан-Кашкай» совершил наезд на 73-летнего пенсионера, который шел по краю проезжей части в попутном направлении.

От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф