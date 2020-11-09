В селе Большое Игнатово в ДТП пострадали два человека

В селе Большое Игнатово произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло в ночь на 7 ноября на улице Щорса. По предварительной информации, 25-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21103, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на дорожное ограждение.

Пострадали автомобилист и его 19-летняя пассажирка. Участники ДТП доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф