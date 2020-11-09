В Саранске в результате ДТП пострадал 30-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 30-летний автомобилист.

Ранним утром 7 ноября 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», во время движения по улице Волгоградской, превысив скорость, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в световую опору.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф