В Торбеевском районе опрокинулся автомобиль

В Торбеевском районе пострадала пассажирка опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло поздним вечером 7 ноября на 19-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 39-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле-Клан», из-за превышения скорости потерял контроль над управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Пострадала 38-летняя пассажирка «Шевроле». Женщина доставлялась в районную больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадал 30-летний автомобилист.

Источник: гибдд.рф