В Дубенском районе в ДТП пострадал 53-летний автомобилист

В Дубенском районе в результате ДТП пострадал 53-летний автомобилист.

Указанное происшествие произошло утром 8 ноября на 4-м километре дороги, соединяющей Саранск, Сурское, Ульяновск, Чеберчино и Енгалычево. Сотрудниками ГИБДД было предварительно установлено, что 53-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21065, двигаясь на высокой скорости, не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в припаркованный автомобиль марки «Вольво».

Водитель ВАЗа доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф