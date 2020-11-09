В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

Вечером 7 ноября в селе Пурдошки Темниковского района стражи порядка на улице Интернациональной остановили автомобиль марки ВАЗ-21099, за рулем которого находился 28-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов в Краснослободске сотрудники Госавтоинспекции на улице Микрорайон-1 остановили автомобиль марки «Лифан». Транспортным средством управлял пьяный 24-летний парень.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф