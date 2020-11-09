Мэр Саранска прокомментировал перевод светофоров города на трехфазный режим работы

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев прокомментировал перевод светофоров города на трехфазный режим работы.

Мэр сообщил, что на минувшей неделе в администрации города прошло совещание с представителями УГИБДД МВД по Мордовии, на котором было принято решение о создании рабочей группы по рассматриваемому вопросу.

В ближайшее время КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» закажет в специализированной организации исследование интенсивности транспортных и пешеходных потоков на участках, где предполагается работа светофоров в трехфазном режиме. После заключения экспертной организации можно будет определить, на каких перекрестках необходимо перевести светофоры в трехфазный режим, а где оставить в однофазном, с установкой дополнительной секции. Ожидается, что исследование завершится в декабре.

Градоначальник сообщил, что сейчас в Саранске насчитывается 100 светофоров. Мэр отметил, что в том случае, если на перекрестке суммарная интенсивность движения транспортных средств менее 120 единиц в час и менее 600 пешеходов за тот же временной отрезок, будет применяться информационная световая секция, а режим работы светофора останется прежним.

Глава городской администрации подчеркнул, что заключение экспертной организации станет решающим в этом вопросе.

В том случае, если на определенных участках работа светофоров будет организована в однофазном режиме, понадобится установка дополнительных световых секций. Каждый такой перекресток необходимо будет оборудовать 8 световыми секциями транспортного светофора в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Ориентировочная стоимость модернизации одного объекта составляет 133 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru