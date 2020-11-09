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Мэр Саранска прокомментировал перевод светофоров города на трехфазный режим работы

Мэр Саранска прокомментировал перевод светофоров города на трехфазный режим работы

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев прокомментировал перевод светофоров города на трехфазный режим работы.

Мэр сообщил, что на минувшей неделе в администрации города прошло совещание с представителями УГИБДД МВД по Мордовии, на котором было принято решение о создании рабочей группы по рассматриваемому вопросу.

В ближайшее время КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» закажет в специализированной организации исследование интенсивности транспортных и пешеходных потоков на участках, где предполагается работа светофоров в трехфазном режиме. После заключения экспертной организации можно будет определить, на каких перекрестках необходимо перевести светофоры в трехфазный режим, а где оставить в однофазном, с установкой дополнительной секции. Ожидается, что исследование завершится в декабре. 

Градоначальник сообщил, что сейчас в Саранске насчитывается 100 светофоров. Мэр отметил, что в том случае, если на перекрестке суммарная интенсивность движения транспортных средств менее 120 единиц в час и менее 600 пешеходов за тот же временной отрезок, будет применяться информационная световая секция, а режим работы светофора останется прежним.

Глава городской администрации подчеркнул, что заключение экспертной организации станет решающим в этом вопросе.

В том случае, если на определенных участках работа светофоров будет организована в однофазном режиме, понадобится установка дополнительных световых секций. Каждый такой перекресток необходимо будет оборудовать 8 световыми секциями транспортного светофора в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета. Ориентировочная стоимость модернизации одного объекта составляет 133 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru