В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, который находится в розыске.

Днём 8 ноября на 68-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки «Ауди», за рулем которого находился 24-летний парень. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Водитель и машина были доставлены в ММО МВД России «Чамзинский».

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Источник: гибдд.рф