Жителей Мордовии обязали носить маски на остановках общественного транспорта, на парковках и в лифтах

В Мордовии вступили в силу новые меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Отныне жители республики должны носить маски на остановках общественного транспорта, на парковках, а также в лифтах.

Соответствующее распоряжение главы Мордовии Владимира Волкова уже вступило в силу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru