В Ковылкино в результате пожара погибла женщина

В Ковылкино произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

Утром 9 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Саранской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №91.

Пожарно-спасательные службы вызвали проживающие по соседству граждане, заметившие задымление в районе крыши.

Во время ликвидации возгорания пожарными был обнаружен труп владелицы жилья 1966 года рождения.

Пламя повредило чердак на площади 3 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru