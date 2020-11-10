В Саранске в ДТП пострадали 19-летний парень и 18-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло поздним вечером 8 ноября на улице Центральной. По предварительной информации, 19-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21074, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого врезалось в дерево.

Водитель ВАЗа и его 18-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавшие доставлялись в больницу.

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Источник: гибдд.рф