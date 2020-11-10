В Рузаевском районе в ДТП пострадал 72-летний автомобилист

В Рузаевском районе пострадал водитель съехавшего в кювет автомобиля.

ДТП произошло утром 9 ноября на 15-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой и Шишкеево. По предварительной информации, 72-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ока», из-за превышения скорости не смог обеспечить контроль над управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф