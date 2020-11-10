В Саранске 45-летний автомобилист сбил 24-летнего пешехода

В Саранске 24-летний молодой человек попал под колёса автомобиля.

Указанное происшествие произошло днём 9 ноября на территории Октябрьского района города. На одном из участков дороги, пролегающей между Саранском и Атемаром, 45-летний водитель автомобиля марки УАЗ совершил наезд на 24-летнего парня, который находился на проезжей части без цели её перехода.

Молодой человек получил телесные повреждения. Парень был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф