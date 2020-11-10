В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал 43-летний мужчина

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 43-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 9 ноября на 10-м километре дороги, пролегающей между Рузаевкой, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 40-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на ограждение, а после этого опрокинулось в кювет.

Телесные повреждения получил 43-летний пассажир «Лады». Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф