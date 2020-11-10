В Инсаре в ДТП пострадал 17-летний парень

В Инсаре пострадал несовершеннолетний пассажир опрокинувшейся иномарки.

ДТП произошло вечером 9 ноября на улице Пугачева. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а затем опрокинулось.

Пострадал 17-летний пассажир иномарки. Парень доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Водитель иномарки убежал с места происшествия.

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Источник: гибдд.рф