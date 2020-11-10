В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС поздним вечером 9 ноября. Огонь вспыхнул в жилом доме №25, расположенном по адресу – улица Есенина. Пламя повредило входную дверь квартиры на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкино в результате пожара погибла женщина.

Источник: 13.mchs.gov.ru