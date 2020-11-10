В Саранске мошенники ограбили нескольких жителей Башкирии

В Саранске мошенники обманули нескольких жителей Башкирии.

Выяснилось, что некоторое время назад четыре жителя Башкирии 1982, 1992, 1998 и 2001 годов рождения приехали в Саранск на заработки. На выходных указанные граждане решили воспользоваться услугами девушек, работающих в сфере проституции. Мужчины нашли объявление соответствующего характера, позвонили по указанному в нём телефонному номеру, а затем перечислили предоплату в размере 48,5 тыс. рублей на банковский счет, продиктованный гражданкой, которая вела с ними беседу. Поле этого последняя перестала выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф