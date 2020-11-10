В Мордовии осудили обвиняемых в незаконном обороте наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении участников преступной группировки, обвиняемых в сбыте наркотиков.

В период с октября 2017 года по март 2018 года обвиняемые планировали сбыть на территории Мордовии синтетические наркотики.

С целью конспирации злоумышленники использовали мобильное приложение, относящееся к системам мгновенного обмена сообщениями, и электронные платежные системы. Многие участники группы не знали друг друга лично, поскольку работали бесконтактным способом. Преступники получали информацию о местонахождении оптовых партий наркотиков, осуществляли их временное хранение, фасовку и дальнейшее помещение в тайники более мелкими партиями с целью реализации другим участникам группы либо незаконного сбыта непосредственно покупателям.

Кроме того, два фигуранта уголовного дела совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий 14 преступников были задержаны сотрудниками полиции.

Всего из незаконного оборота было изъято более 10,5 кг синтетических наркотиков.

Суд приговорил злоумышленников к наказанию в виде лишения свободы на срок от 4 лет и 10 месяцев до 7 лет и 4 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима.

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Источник: 13.мвд.рф