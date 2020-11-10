В Лямбирском районе загорелась баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Вечером 9 ноября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Аксеново. Возле дома №20, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась баня. Пламя повредило кровлю постройки на площади, составляющей 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru